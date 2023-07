Episodio 143 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Cruz revela a la Baronesa que conoce su secreto más terrible: su implicación en la muerte del Barón de Grazalema, su esposo. La baronesa se enfrenta a Lorenzo, que no oculta que él le dio esa información a Cruz. Curro da rienda suelta a su relación con Martina, tanto que acaba por confesarle sus dudas sobre sus orígenes. Ella le pide que vayan un poco más despacio. Jana se planta ante Curro, necesita saber qué va a hacer ahora que conoce su pasado. Manuel pide a Jana que ayude a su suegra, la Duquesa de los Infantes, con su lumbalgia. Jana no tiene otra que aceptar¿ Pero lo hará con sus normas. María Fernández no consigue reconciliar a Lope y Salvador por lo que acude a Teresa para ver si ella tiene más éxito. Mauro se verá obligado a intervenir. Simona y Candela empiezan a aprovechar sus clases con el maestro tras la reconciliación. Mientras que Pía empieza a detectar algo sospechoso en la actitud de Gregorio.

Ficha técnica Géneros Drama