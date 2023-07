No queda nada para la celebración de elecciones generales. Por ello, RTVE ofrece esta noche a las 22:00 el debate con tres de los principales candidatos a la presidencia: Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar). Este se podrá ver tanto en La 1, como en el Canal 24H, Radio Nacional, RTVE.es y en la plataforma de RTVE Play. Por otra parte, La 2 apuesta en su programación por documentales que tratan la vida de dos iconos: Be water de Bruce Lee o El regreso de Ali: la historia jamás contada, del boxeador Muhammad Ali.

22:00 horas, en La 1: 23J, a debate Tras haber celebrado un debate a siete, RTVE vuelve a reunir, en esta ocasión, a tres líderes de los principales partidos. PSOE, Vox y Sumar se congregan esta noche a las 22:00 en las instalaciones de Televisión Española a solo tres días de la celebración de elecciones generales. El debate, que en principio iba a ser a cuatro, se llevará a cabo sin la participación de Núñez Feijoo (PP). Justo después, La 1 contará en su parrilla con un especial post debate, en el que se analizará el encuentro.

22:00 horas, en La 2: Be water La respuesta a la pregunta "¿sabes quién es Bruce Lee?" siempre es un "sí", pero, ¿realmente lo sabes?. La 2 emite este miércoles el documental estrenado en 2020 que relata la vida del actor desde una mirada más íntima. A través de imágenes de archivo, declaraciones de su círculo más cercano e incluso escritos del propio actor podrás conocer de manera más cercana las dificultades a las que se enfrentó Bruce Lee, entre ellos, los estereotipos impuestos por Hollywood en los años 60. 01.11 min El director de 'Be water' Bao Nguyen explica porque le cautivó la personalidad de Bruce Lee - avance

23:37 horas, en La 2: El regreso de Ali: la historia jamás contada Del especialista en artes marciales a uno de los mejores boxeadores de la historia. La programación de La 2 televisa justo después El regreso de Ali: la historia jamás contada, un documental del boxeador estadounidense Muhammad Ali. Esta pieza audiovisual se centra en la vuelta del luchador al cuadrilátero después de que le quitaran la licencia por negarse al reclutamiento para la guerra de Vietnam. Un documental conmovedor que complementa a la perfección la noche de cine del miércoles. Muhammad Ali vs. Trevor Berbick, 1981 Focus on Sport // Getty Images