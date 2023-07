Vivim temperatures sufocants arreu de Catalunya que ja baten rècords. Aquest dimarts alguns punts del territori han viscut un pic de calor intensa: els termòmetres han marcat un nou rècord històric amb 45,3ºC a Figueres i 45,1°C a Darnius i Navata, a l'Alt Empordà. Això supera la temperatura màxima que es va registrar el 2019 a Alcarràs, amb 43,8°C. A les comarques internes, com al Pla de Lleida, s'han arribat als 42 graus aquest dimarts. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per calor a Catalunya a les 22h.

La sèrie de dades del Meteocat revela que per exemple a Lleida, l'any passat hi va haver 120 dies en què la temperatura va superar els 30 graus. I tot això, recorden, és conseqüència directa i indiscutible del canvi climàtic. Per contrastar la calor, a Girona s'ha ampliat la xarxa de refugis climàtics i s'han tancat els accessos dels parcs naturals per l'elevat risc d'incendi.

Figueres, Darnius i Navata baten rècords a Catalunya Figueres amb els 45,3ºC registrats poc després de les 15h de la tarda ha assolit la temperatura més alta mai registrada. Poc abans, també s'havia batut el rècord històric a Catalunya al pantà de Darnius Boadella i la localitat de Navata des que hi ha dades oficials. En concret, en aquests dos punts de l'Alt Empordà s'han assolit els 45,1 graus, 1,3 punts més que la xifra fins ara més alta, l'enregistrada a Alcarràs (Segrià) el 2019 amb 43,8 graus. La calorada, però s'ha deixat notar i altres municipis han superat el rècord que hi havia fins ara: A Anglès (Selva) han arribat als 44,8 graus.

(Selva) han arribat als 44,8 graus. A Artés (Bages) han arribat als 44,4.

(Bages) han arribat als 44,4. A Banyoles (Pla de l'Estany) , als 44,2.

(Pla de l'Estany) , als 44,2. A Castellnou de Seana (Pla d'Urgell), als 44 graus.

Més dies de calor Cada cop hi ha més dies en què la temperatura ronda o supera els 40 graus al Pla de Lleida. Hi ha més freqüència de temperatures elevades que provoca que les onades de calor puguin ser més llargues. "A partir dels anys 90 a Lleida aquest valor no ha parat augmentar fins a assolir els 120 dies a 30 graus", afirma Toni Barrera, tècnic de Canvi Climàtic del Meteocat. 01.16 min Els pagesos de Lleida temen els efectes de les altes temperatures en el camp | Joana Sendra I està canviant el clima, alerten incansablement els científics, pels efectes de la petjada humana. L'Organització Meteorològica Mundial adverteix que la coincidència actual amb el fenomen del Niño en actiu, juntament amb l'augment continu de gasos d'efecte hivernacle, comportarà nous rècords de temperatura durant els pròxims 5 anys.

Recomanacions enfront de la calor extrema En una situació d'alerta per calor, cal posar especial atenció en els més vulnerables, sobretot la gent gran i els infants. Si hem d'agafar el cotxe, cal recordar que la temperatura a l'interior d'un vehicle aparcat al sol pot superar en 20 graus la de l'exterior. També recomanen conduir a les hores de menys calor, hidratar-se sovint, vestir roba còmoda i lleugera i en cap cas deixar el cotxe aparcat amb menors, gent gran o mascotes a dins. 01.38 min Les temperatures excepcionals cada cop són més habituals