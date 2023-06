La mar Mediterrània, cada cop més càlida

Els efectes de l'escalfament del planeta són cada cop més palpables. Aquests dies hem conegut que l’anomalia de de la temperatura superficial de les aigües a l'Oceà Atlàntic Nord se situen un grau per damunt de la mitjana. Es tracta d’una temperatura molt elevada i anormalment alta per l’època, mai registrada almenys en els últims 30 anys, i això podria alterar la dinàmica atmosfèrica, augmentant l’evaporació i, per tant, afavorint fenòmens més adversos i extrems.

Anomalia temperatura aigua Oceà Atlàntic (ºC)

Les aigües superficials de la Mediterrània Occidental, també s’estan escalfant i a dia d’avui ja assoleix valors de 3 a 4 ºC per sobre als normals per l’època. Aquesta anomalia positiva de temperatura també s’ha intensificat a les costes orientals del Pacífic, aquí, però fruit del fenomen del Niño que ja es troba actiu oficialment i, previsiblement, es podria reforçar els pròxims mesos.

Uns oceans més calents i un planeta que s’escalfa i, per tant, el gel dels pols es desfan a una velocitat mai vista i actualment s’ha desfet la major superfície de gel d’uns 2,14 milions de quilòmetres quadrats a l'Antàrtida. Per que ens fem una idea, és com si s’hagués desfet l’equivalent a 65 vegades l’extensió de Catalunya.

Anomalia extensió gel Antàrtida (ºC)