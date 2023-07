Arriben els 30 dies més calorosos de l'any

A partir del 15 de juliol comença la canícula. Tradicionalment és el període de més calor de l’any que s’allarga fins a mitjans d’agost. Aquest moment arriba ara i no abans per diverses raons. Fa un mes, coincidint amb l’entrada del solstici d’estiu (21 de juny), encara no s’havia acumulat prou calor a la superfície. Un altre factor és l’efecte termoregulador del mar. Al mes de juny teníem un mar encara fred i la seva acció refrescant no permetia fer pujar la temperatura, sobretot a prop de la costa.

En canvi, des d’ara i fins a mitjans d’agost, la forta radiació solar acumulada ja ha escalfat la terra, i la temperatura de l’aigua del mar ja es més alta, entorn els 26 a 28 ºC.

D’on prové el concepte “canícula”?

La paraula “canícula” prové del terme canis (gos) i més concretament de la constel·lació Ca Major que apareix durant el cel nocturn de finals d’aquest període estival. El seu estel més brillant es diu Sírius, també anomenat “estel de gos” o “l’abrasadora”.

La canícula no arriba igual a tot arreu

A Catalunya i, en general, a la península la canícula es produeix entre el 15 de juliol i el 15 d’agost. Ara bé, hi ha matisos. A l’interior peninsular i a l’àrea mediterrània els dies més càlids tenen lloc durant la segona quinzena de juliol i primers dies d’agost. En canvi, al cantàbric els dies més càlids no arriben fins a la primera quinzena d’agost, a causa de l’efecte termoregulador de l’Oceà Atlàntic, ja que és un mar més fred i triga més en escalfar-se.

A Europa, com més al nord el període canicular s’avança. Als països nòrdics els dies més “càlids” tenen lloc al voltant del 18/21 de juliol. Amb l’arribada del mes d’agost, els dies s’escurcen molt ràpidament, per tant, tenen menys hores de sol i les temperatures ja no poden enfilar-se tant.