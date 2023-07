El Temps a Catalunya (18/07/2023) | RTVE Catalunya

Dimarts de calor extraordinària a bona part de Catalunya. La matinada ha estat Tropical arreu, amb mínimes que s’han mantingut entre 20 i 26º ... fins i tot a les cotes més altes: a la Molina, a 1700 metres, la mínima ha estat de 20º. Durant el matí, les temperatures han anat pujant i a migdia molts termòmetres ja festejaven els 40º, sobretot a les comarques de Girona, on el vent de garbí hi bufa moderat i reescalfat. De fet, és al Pantà de Darnius on s’ha batut el rècord absolut de calor de Catalunya: 45º. I fins a mitja tarda els termòmetres han continuat pujant fins arribar a valors extrems. Entre 40 i 44º a l'interior, les més altes a Ponent i comarques de Girona. Al voltant dels 40º al Prelitoral i valls pirinenques... i properes als 35º a la costa, amb un ambient molt xafogós. Temperatures excepcionalment altes, que fan que pràcticament a tot Catalunya hi hagi activats avisos per calor extrema. I és que són valors fins a 13º superiors a la mitjana climàtica. L’estancament atmosfèric, provocat per les altes pressions, la forta insolació i sobretot la entrada d’una massa exageradament càlida, en són les causes. La bona noticia és que aquest estiu tenim pics de calor extrems, però curts... no tenim situacions d’onada de calor persistent. De fet, a partir de dijous aquest aire tant càlid s’enretira i durant un parell de dies, les temperatures baixaran a valors normals de la canícula. Ara bé, durant el cap de setmana i principis de la setmana vinent tornaran a remuntar