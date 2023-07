10:29

Artur Mas: "És tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència"

Artur Mas ha irromput en la recta final de la campanya de les eleccions del 23-J. Ha estat en un esmorzar aquest dimecres amb la candidata de Junts, Míriam Nogueras, i l'expresident de la Generalitat ha admès que "és tan difícil arreglar el dèficit fiscal com arribar a la independència". Malgrat això, sí que ha enviat un avís als partits sobiranistes: estan "obligats" a negociar per intentar "arrossegar" el màxim de recursos per a Catalunya.

“¿President Artur Mas: “Com a conseller d’economia i com a president, vaig viure discussions sobre el model de finançament. La conclusió és que Espanya no té cap incentiu per resoldre el dèficit fiscal català perquè d'aquí surten molts recursos que van a molts llocs de l’estat.”… pic.twitter.com/4xGdqGPAe5“ — Junts per Catalunya¿ (@JuntsXCat) July 19, 2023

Un enfocament diferent del de Nogueras, que ha lamentat que "negociar amb Espanya és negociar un turbot, obrir la bossa i trobar-hi quatre sardines". S'ha referit al paper que han de tenir els partits catalans a Madrid per "rascar cada cèntim i cada competència", com s'ha compromès a fer. Nogueras ha lamentat que "el catalanisme tenia força a Madrid" però que ara "uns han decidit tirar sols i sols no han pogut". També ha rebatut, en referència a la taula de diàleg, que volen "negociar", no "dialogar".