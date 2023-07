15:47

Toni Marín entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 Eduard Pujol. El candidat número tres per Junts demana concreccions per Catalunya al president del Govern.

Toni Marín entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 Eduard Pujol. El candidat número tres per Junts creu que l'existència de Vox s'explica per la inconsciència del PSOE d'avalar el 155 del PP l'any 2017.

Explica que l'objectiu de l'independentisme és "que els catalans visquem millor". Remarca que "aquestes eleccions també van de Catalunya" perquè "tenim la llengua i el dèficit fiscal molt fotuts" i apunta que es complicat "viure sota l'espoli fiscal".

En ser preguntat pel paper d'ERC assegura que aquests "saben que la taula del diàleg, per l'actitud de Sánchez, no ha sortit bé" i anuncia que "el conflicte no s'ha acabat". Opina que Pedro Sánchez ha de "passar un examen i ha de proposar coses rellevants per Catalunya" perquè, de moment, "no ens dona solucions".