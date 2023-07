10:07

Jéssica Albiach aposta per un estat espanyol federal

La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, aposta per un estat espanyol federal davant del model autonòmic actual, que considera "passat i caduc". En una conferència de Barcelona Tribuna organitzada per la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, ha defensat un estat plurinacional "format per diferents nacions que decideixen lliurement formar part d'aquesta Espanya".

Sobre els comicis d'aquest diumenge també ha alertat que un hipotètic govern de PP i Vox no portarà "prosperitat" ni "llibertat", sinó "més crispació". En aquest sentit, ha assenyalat que a les autonomies on estan governant populars i ultres estan actuant "en contra de tot allò que els sona o els recorda Catalunya". "Tinguem clar que un govern del PP i de Vox és un govern en contra de Catalunya", ha subratllat.

Per altra banda, assegura que "Catalunya no està en decadència" i treu pit, entre d'altres, de reforma laboral de Yolanda Díaz. Afirma, però, que encara tenen reptes al davant com: la microeconomia, la sanitat, l'educació o l'energia.

Remarca la diferència que hi ha entre Sumar i el PSOE. "Hi ha una ànima conservadora dins el PSOE, però volem caminar amb ells perquè sols no poden"