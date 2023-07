Abascal aposta per un 155 que s'allargui en el temps

El líder de Vox, Santiago Abascal, està "convençut" que un govern entre el PP i l'extrema dreta a la Moncloa "farà tornar les tensions" a Catalunya i aposta per intervenir l'autonomia "de manera duradora". Durant els esmorzars d'Europa Press, el candidat ultra ha assegurat que, si entren a govern després del 23-J, l'avantatge "és que no passarà com quan hi havia Rajoy, en què es va acordar un 155 d'acudit". A més, ha assegurat "no tenir dubtes" que a Catalunya es poden viure "situacions semblants o pitjors" a les del 2017. Abascal també ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de ser "ineficaç de manera voluntària" amb el vot per correu, i ha posat en dubte que no se n'hagin pogut entregar més de 450.000 perquè els destinataris no eren a casa.