12:21

Montañola defensa que "el cafè per a tothom no dona resposta al que és Catalunya"

El cap de llista del PDeCAT – Espai CiU, Roger Montañola, ha defensat que "el cafè per a tothom no dona resposta al que és Catalunya". Ho ha dit responent a unes declaracions del portaveu de campanya dels populars, Borja Sémper, on assegura que "Catalunya és igual de singular que la resta". En aquest sentit, l'ex d'Unió ha demanat un reconeixement "fiscal i nacional" pel país. D'altra banda, el candidat ha reclamat "moderació" en la política en referència a l'eslògan "que et voti Txapote", alimentat pel PP i la ultradreta. Montañola, en una atenció als mitjans des de davant de les Quatre Barres de Puig i Cadafalch, ha qualificat aquest crit de "violència verbal" i "d'incentivar els intestins dels més radicals".

Preguntat sobre un eventual bloqueig a Madrid perquè ni Feijóo ni Sánchez són capaços d'aconseguir una majoria suficient en la investidura, Montañola ha manifestat que "els bloquejos en política són una mala notícia". "Agrairíem no estar fent campanyes constantment perquè els polítics no són capaços d'arribar a acords", ha seguit.

En aquest sentit, s'ha mostrat obert a pactar una moció de confiança a mig mandat si facilités la formació de govern: "si no s'ha donat compliment al pactat, els mateixos vots que serveixen per posar un president, serviran per treure'l". Sobre la idea del bloqueig, el número u del PDeCAT ha insistit a demanar a Junts "recuperi la senda de la racionalitat i el realisme".

En un altre ordre, Montañola s'ha referit a la demanda per part del govern espanyol al català perquè reformi la llei de la sequera si no vol que la porti al Tribunal Constitucional. "Qualsevol iniciativa que surt del Parlament de Catalunya sempre té un destí final: el Tribunal Constitucional", ha lamentat. "No farem politiqueig de qüestions fonamentals per la vida de la gent", ha expressat.