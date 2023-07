08:45

Desè dia de campanya on els partits també han reaccionat a les reformes que vol fer el govern central de la llei catalana de lluita contra la sequera. Des d'ERC, Teresa Jordà, ha catalogat "d'aberració extrema" que l'executiu central demani al govern reformar la llei. Des de Sumar, Aina Vidal, s'ha mostrat convençuda de què ambdós governs es podran posar d'acord en qüestions com aquestes mitjançant la taula de diàleg. El candidat del PDeCAT, Roger Montañola, per la seva banda, ha lamentat que qualsevol iniciativa que surt del Parlament de Catalunya sempre acabi, al Tribunal Constitucional. El cap de llista per Barcelona, Albert Botran, ha afirmat que portar al Constitucional la llei és un exemple més de la poca contundència d'esquerra.