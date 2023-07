La Generalitat qualifica d'"exemplar" la jornada d'oposicions de la Generalitat convocada aquest dissabte, el segon consecutiu, i que s'ha desenvolupat sense incidències destacables. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha agraït la feina feta pels 928 funcionaris que han format part dels tribunals o han fet tasques de vigilància i d'informació. Finalment s'han presentat a les proves un 78% de les 9.500 persones convocades, "un percentatge molt important", segons ha subratllat Vilagrà. Aquests aspirants opten a 1.344 places de tècnics generals, tècnics especialistes i administratius de la Generalitat.

Vilagrà ha exposat que les proves, tant les d'aquest dissabte com les de dissabte passat, s'han fet "amb un temps rècord" i recorda que 50.000 persones han pogut concórrer a uns exàmens d'estabilització. "És una xifra molt important que s'ha fet amb molt poc temps de marge", ha destacat la consellera, tot afirmant que "la catalana ha estat l'única administració que ha estat capaç de fer tants exàmens amb tants aspirants en tant poc temps".

La situació viscuda aquests dies contrasta molt amb el caos viscut a finals d'abril quan es va haver de suspendre el procés per la mala organització de les proves per part d'una empresa subcontractada, Cegos, i les múltiples irregularitats que van denunciar els aspirants.

Tot plegat va desfermar una gran tempesta política i l'enuig de la Generalitat, que va decidir repetir els exàmens i indemnitzar els afectats. A més a més, va rescindir el contracte a l'empresa adjudicatària per no haver complert "cap dels compromisos establerts", i ha posat en marxa accions legls per "danys patrimonials i morals" a la pròpia administració de la Generalitat.

Més places pendents de convocar

Els exàmens que s'han fet aquests dos últims caps de setmana per reduir la temporalitat a l'Administració i estabilitzar plantilles no seran els únics d'enguany. Vilagrà ha anunciat que abans que acabi el 2023 es faran noves convocatòries d'oposicions per "reforçar els serveis públics de la Generalitat i tenir una administració pública d'avantguarda". "Necessitem un capital humà format i amb nous perfils", ha apuntat.

Tot i que no ha volgut entrar en detalls, ha explicat que seran convocatòries d'àmbits molt diversos i que sortiran a concurs algunes de les 20.000 places que ja estan anunciades i aprovades per acord de Govern i que "s'aniran esglaonant". "Estem molt orgulloses perquè posem sobre la taula que persones que no formen part de l'administració hi puguin optar, i serem àgils perquè no torni a passar allò que ha passat en els darrers anys", ha assenyalat.

Per la consellera, es tracta de convocatòries imprescindibles perquè a hores d'ara la xifra de temporalitat a la Generalitat és del 35,5%, una de les més altes entre les administacions. Amb aquests exàmens, ha dit, "donarem tranquil·litat als servidors públics, que abans d'acabar l'any ja sabran si tenen la plaça consolidada".

Les proves d'aquest "superdissabte", tal com l'ha definit la consellera Vilagrà, s'han fet en 294 aules de 14 seus diferents de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. S'han constituït 36 tribunals formats per 154 membres. En total, s'han preparat 82 models d'examen per als dos exercicis de proves que es realitzen tenint en compte que cada procés té un exercici teòric i un de pràctic. A Barcelona hi havia 6.599 persones cridades a examinar-se, a Tarragona 1.110, a Girona 878 i a Lleida 998.