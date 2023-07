01:31

La participació en el segon 'súperdissabte' ha estat del 78% d'un total de 9.500 aspirants que s'havien apuntat per examinar-se

Més de 7.400 persones s'han presentat aquest dissabte a les proves convocades en la segona jornada de repetició de les oposicions d'estabilització de la Funció Pública a Catalunya. Són uns exàmens que s'han hagut de tornar a fer per les irregularitats detectades a la primera convocatòria, l'abril passat.

Els opositors són treballadors interins que opten a 1.344 places fixes a la Generalitat. Com ja va passar dissabte passat, la jornada s'ha celebrat sense incidències destacables, tot i que sí que n'hi ha hagut una que ha obligat a retardar mitja hora l'inici dels exàmens.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha anunciat que a finals d'any faran noves convocatòries d'oposicions per "reforçar els serveis públics i tenir una administració pública d'avantguarda". De fet, hi ha pendent de convocar 20.000 places que ja es van aprovar per un acord de Govern. Vilagrà no ha volgut detallar les característiques d'aquestes places però ha explicat que seran de perfils molt diversos. | JUANFRA ÁLVAREZ