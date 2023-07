La segona jornada de la campanya electoral de les generals del 2023 comença amb actes del partit arreu del territori.

Els pactes postelectorals han centrat els discursos d'aquest primer dia de campanya. El cap de llista del PDeCAT – Espai CiU, Roger Montañola, s'ha mostrat obert a pactar tant amb PP com amb PSOE. Martín Blanco (PPC) avisa que "és absolutament innegociable" acceptar el programa del PP per arribar a acords. Per la seva part, Aina Vidal dels Comuns ha fet una crida a la unitat de les esquerres davant de la possibilitat d'un govern de PP i Vox: "Tenim una responsabilitat que es diu guanyar i no confondre'ns d'adversari".

Polèmica també per les declaracions del líder del PP, Nuñez Feijoo. En una entrevista a El Periódico ha dit que "no té cap interès a anar contra cap taula si està constituïda". Des de la direcció estatal del partit l'han rectificat i diuen que si és president quedarà "desactivada". Pere Aragonès ha reblat que la defensa de Catalunya es fa "des dels partits catalans que tenen Catalunya com a prioritat".