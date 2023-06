L'actualitat d'aquest divendres passa pels pactes postelectorals que marquen un dia més la política. El PSC manté que els partits s'hauran de posicionar clarament entre Sánchez o Feijóo, mentre que des d'Esquerra consideren que el suport a una eventual investidura ha de ser a canvi d'una defensa real de Catalunya.

Carles Puigdemont declara per videoconferència en judici a Miquel Buch. A l'exconseller d'interior li demanen sis anys de presó per malversació i prevaricació per nomenar assessor un mosso que feia d'escorta de Puigdemont.

Els bombers han rebut un centenar d'avisos fins a les onze de la nit d'aquest dijous relacionats amb les fortes tempestes, que han afectat sobretot la Catalunya Central, Ponent i el Pirineu.