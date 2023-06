Sabies que si l'àrea metropolitana de Barcelona complís amb les recomanacions de l'OMS es podrien evitar cada any més de 4.000 morts? La contaminació ha estat l'objecte de recerca del nou estudi de l'Institut de Salut Global. Aquest ha analitzat 857 ciutats europees i ha revelat que les emissions procedents del trànsit, els habitatges i el sector agropecuari són les que més contribueixen a la mortalitat associada a la contaminació atmosfèrica. Barcelona es troba el número 157 de les ciutats estudiades i té uns nivells de contaminació dues vegades per sobre del límit recomanable.

Partícules generades en l'àmbit domèstic: molt contaminants

Les xifres mostren que la font que més contribueix a la mortalitat associada a partícules fines (PM2,5), són les emissions generades pels habitatges. De mitjana aquestes representen el 22,7% del total; seguides de les quals es deriven de l’activitat agrària (18%); la indústria (13,8%), el transport (13,5%), el sector energètic (10%), les fonts naturals (8,8%) i el transport marítim (5,5%).

“Encara que al nostre estudi no hem desglossat les fonts específiques de les emissions de cada sector, sí que sabem gràcies a la literatura científica que la major part de les partícules generades en l'àmbit domèstic es deuen a la crema de biomassa i carbó per a calefacció i, en menor mesura, a sistemes basats en combustibles fòssils per a generar calor i aigua calenta i a les cuines de gas”, explica Sasha Khomenko, primera autora de la recerca.













Alhora, ha apuntat que l'increment en els preus dels combustibles fòssils i les polítiques de mitigació del canvi climàtic han portat a un augment de l'ús de biocombustible.

“El fet que es tracti de productes d'origen natural no significa que no siguin nocius per a la salut“

Pel que fa a l'agricultura, ha recordat que la ramaderia intensiva és una important font de partícules que es generen sobretot a partir de l'amoníac present en els purins dels animals i també a través de l'ús de determinats fertilitzants. "Es tracta d'una font de contaminació que es dispersa des del seu lloc d'origen i es desplaça cap a les ciutats que es troben en la proximitat" asseguren.