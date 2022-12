Després de nombrosos avisos per part de la Comissió Europea de portar als tribunals els incompliments sobre la qualitat de l'aire, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conclòs que Barcelona i la seva àrea metropolitana van infringir "sistemàticament" la directiva comunitària sobre la qualitat de l'aire. La sentència apunta que tant Barcelona com Madrid van superar els nivells màxims permesos de diòxid de nitrogen entre 2010 i 2018.

El Tribunal Superior de Justícia Europea subratlla que l'omissió dels objectius climàtics ha posat en risc la salut dels 4,2 milions d'habitants que tenen les zones catalanes i dels 3,1 milions que viuen a Madrid. Segons defensa el TJUE, Espanya no va establir una sèrie de directrius que tinguessin com a finalitat corregir la situació "com més aviat millor".

Sense cap sanció La sentència, a més, desestima les al·legacions formulades per l'Estat, el qual defensava que no s'havia pogut demostrar el caràcter "sistemàtic" dels incompliments. En l'escrit, el tribunal creu que les dades aportades per la Comissió són suficients i que l'anàlisi que es va dur a terme a les ciutats catalanes i Madrid va ser l'adequat. Malgrat els incompliments decretats, el TJUE no imposa cap sanció econòmica a les ciutats o a l'Estat, més enllà de cobrir els costos del procés judicial. Amb aquesta sentència es pretén que es prenguin mesures immediates a les zones afectades i que es corregeixi la situació per evitar nous capítols de pol·lució.