La qualitat de l'aire de la ciutat de Barcelona millora considerablement. Les dades extretes d'un informe presentat aquest dimarts per l'Ajuntament mostren que els nivells de diòxid de nitrogen, principal contaminant que genera el trànsit rodat, han baixat més d'un 30 % i se situen per tercer any consecutiu per sota dels límits estipulats per la Unió Europea | Sergi Bassolas