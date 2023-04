L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix el nivell d'exposició de soroll diària màxima en 53 decibels durant el dia i 45 durant la nit. A Barcelona, el 90% dels sonòmetres han superat aquest límit, amb dades del 2018 al 2022. El trànsit i les zones d'oci a la nit, en són les causes principals, amb més del 30% dels espanyols exposats a soroll de trànsit que també supera els límits recomanats.

"Només volem dormir, no volem res més"

És per això que aquest dimecres 26 d'abril se celebra el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll, dins del marc de la Setmana Sense Soroll. A Barcelona, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) s'ha adherit al minut de silenci coordinat amb tot l'estat, on més de 2.000 entitats organitzen diverses accions per reivindicar la situació que pateixen moltes ciutats del país.

Els veïns de Barcelona han reivindicat el dret a poder viure a casa seva amb dignitat, sense patir pel soroll: "el dret al descans és un dret constitucional". D'altra banda, recorden totes les afectacions sanitàries que pot tenir el soroll i la contaminació acústica de manera reiterada. "Segons l'OMS, 1.000 milions de joves patiran pèrdues auditives pels seus espais d'oci", explica la FAVB. Declaren, però, que no és només la pèrdua d'oïda, sinó que ictus, hipertensió, retard cognitiu, depressió, entre d'altres, també són causats pel soroll i la falta de descans.

Els veïns de Ciutat Vella, a més, han reivindicat el paper que té el turisme en la contaminació acústica. "Un model de ciutat que no té en compte que el turisme no pot créixer fins a l'infinit, sinó al contrari, ha de decréixer", expliquen les veïnes. Xarxes veïnals dels diversos barris de la ciutat protesten del paper de l'Ajuntament: "L'Ajuntament de Barcelona no ha tractat el soroll provocat pel negoci de la restauració i l'oci nocturn." Les veïnes del barri de la Font de la Guatlla declaren que no volen que Barcelona sigui "la gran discoteca d'Europa." "No volem que facin fora els veïns de casa seva a canvi de l'especulació del turisme i l'oci", expliquen.