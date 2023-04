01:16

Amb dades recollides del 2018 al 2022, el Màster de Dades i Disseny d'Elisava ha elaborat una exposició visual on es mostra el conflicte de la contaminació sonora a Barcelona.

En el Dia Internacional del Soroll fem atenció a l’exposició SHHH del Master in Data Design d’Elisava, la Facultat de Disseny I Enginyeria de Barcelona. Amb 4 grans instal·lacions els alumnes han interpretat les Dades dels 88 sonòmetres instal·lats a la via pública a la Ciutat. Els resultats són força impactants.

Un gran mapa de Barcelona amb vídeos que il·lustren les dades que recullen els sonòmetres municipals i una mena d’electrocardiograma gegant amb les corbes dels sonòmetres on es posa en relleu que el pic més gros es detecta a Gràcia per la Mercè. Són 2 de les 4 instal·lacions que segons explica el seu director, José Manuel Paadín, permeten arribar a la conclusió que les dades obertes recollides pels mediadors durant 4 anys són per preocupar-se.

L’exposició visualitza que el 90% per cent de la ciutat incompleix de dia el llindar de soroll recomanat per l'OMS de dia, 65 decibels, una situació que millora en poc a la nit, amb el trànsit i l’oci nocturn com a principals focus d’emissió.

El carrer València s’emporta el pitjor registre continuat i la Zona Franca en cap de setmana el millor. Les denuncies arribades a la Guàrdia Urbana de tota la ciutat s’han quadruplicat a més en 5 anys, encara que de mitjana el soroll hauria baixat encara no en 2 decibels | Informa: Maite Boada