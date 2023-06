Aina Vidal: "El fracàs és no reeditar un govern de coalició"

La candidata de Sumar-En Comú Podem per Barcelona a les eleccions del 23 de juliol, Aina Vidal, considera un "fracàs de totes" que no es reedités el govern de coalició actual en les eleccions generals del 23j: "Implicaria un canvi radical. Ningú creu que Catalunya pugui viure millor amb un govern PP-Vox". Aina Vidal considera que els resultats es mesuraran com èxit o fracàs en funció de si poden continuar governant i no tant per si els resultats de Sumar són millors o pitjors que els de Podemos.

"Els catalans han de votar sobre el seu futur polític" La candidata de Sumar referma el compromís de Sumar per un referèndum a Catalunya acordat i celebra que ERC hagi fet un gir en les seves posicions seient a la taula de diàleg: "Ens vam presentar fent una promesa i la vam complir, els indults, la taula de diàleg, la reforma del Codi Penal, que els desordres públics no impliquin presó". Vidal diu que Podemos ha empentat a Pedro Sánchez a complir l'agenda catalana i assegura que Yolanda Díaz assumeix que els catalans han de votar "sobre el seu futur polític". “☕ Aina Vidal assegura que Yolanda Díaz "assumeix que els catalans han de votar sobre el seu futur polític" | @AinaVS @sumar @EnComu_Podem



