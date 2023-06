El dirigente de En Comú Podem y hasta ahora presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha anunciado este viernes que no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio y que abandona la política. "Comparto con vosotros la decisión de no presentarme a las próximas elecciones. Ésta es mi carta de despedida", ha escrito en Twitter, donde ha adjuntado un comunicado explicando su marcha.

"He tomado la decisión de no presentarme a las próximas elecciones. Estoy convencido de que es la mejor decisión. He llegado a la conclusión de que hay personas que pueden liderar la organización catalana en Madrid mejor que yo mismo en el nuevo ciclo político que se abre", asegura.

Apuesta por Aina Vidal como cabeza de lista En los últimos comicios, encabezó la lista de los 'comunes' por Barcelona al Congreso de los Diputados. Ahora, con su marcha, Aina Vidal pasaría a ser la número uno de Sumar y En Comú Podem por la ciudad condal, un paso que será sometido a votación este viernes por la tarde a las 20 horas. Fuentes del partido señalan a RTVE que como nuevo número dos estará previsiblemente Gerardo Pisarello, que repite como diputado, seguido de Gala Pin, la exconcejal de Barcelona que dejó su cargo en 2019 y que ahora ha vuelto a primera línea. Los comunes de Ada Colau certifican su alianza con Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales del 23J Lilith Verstrynge, por su parte, irá en el número cuatro como cuota de Podemos, mientras que en el quinto lugar estará otro exconcejal de Barcelona, Eloi Badia. La exalcaldesa de Castelldefels, Candela López, ocupará el sexto lugar de la candidatura. Según Asens, la lista de En Comú Podem por Barcelona "merece que sea liderada por una mujer valiente como Aina Vidal". "Ella viene de las luchas sindicales y sabe lo que es trabajar duro. También sabe lo que es superar adversidades vitales", ha añadido. Así, ha dicho estar "convencido de que el futuro será feminista": "Ahora es tiempo del protagonismo de las mujeres".



Jaume Asens renuncia a ser cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem en Barcelona



Este puesto será ocupado por la diputada Aina Vidal



�� | @chema65



"En ese momento lleno de esperanza se necesitan las energías renovadas de nuevos liderazgos. Nadie es imprescindible. Hay momentos en que hay que saber dar un paso al lado para dejar que otros liderazgos, que pueden conectar mejor con los nuevos tiempos, tomen el relevo y anteponer, así, los intereses colectivos en los individuales", ha continuado. Asens, además, señala que es necesario "no perpetuarse" y que en su caso ha cumplido ya con un mandato como teniente de la Alcaldía de Barcelona y otro en el Congreso de Diputados en Madrid como portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos.