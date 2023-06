L'expresident de la generalitat Carles Puigdemont ha afirmat que cap dels mossos, agents o funcionaris que han estat amb ell a Waterloo han fet cap funció oficial. "Jo soc amic. Una persona que me mereix tota la confiança, en Lluís Escolà és un patriota", ha declarat. Així, ho ha testificat l'exdirigent independentista en la tercera sessió del judici a Miquel Buch i l'exsergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà i per videoconferència des d'un jutjat proper a la seva residència a Waterloo.

La declaració prevista per les 11.30 hores del matí s'hi ha hagut de posposar perquè les autoritats judicials belgues reclamaven un intèrpret de català-francès que no estava present durant la sessió. Mentre s'ha buscat una solució i es buscava un traductor, han declarat la resta dels cinc testimonis citats per avui. Un cop s'ha resolt aquesta petició, cap a les 13.10 hores i Puigdemont ha participat en una declaració accidentada que ha durat 40 minuts.

Quan ha pogut declarar, Puigdemont ha estat molt contundent: ha dit que Escolà "és un amic", "un patriota" que el va acompanyar en diverses ocasions a Bèlgica, però que mai va fer la funció d'escorta. De fet, ha afegit en la seva argumentació que altres mossos també van ser amb ell a Bèlgica, però mai de forma oficial. Puigdemont, ha aprofitat l'ocasió per exigir que Interior li posi escorta perquè li avala l'estatut d'expresident de la Generalitat de Catalunya.

Judici per nomenar com a assessor un mosso que feia d'escorta de Puigdemont

L'Audiència de Barcelona va començar a jutjar aquest dimecres l'exconseller d'Interior Miquel Buch per haver nomenat com a assessor un mosso d'esquadra que feia d'escorta de Carles Puigdemont quan va marxar de Catalunya el 2017. Buch s'enfronta a sis anys de presó per prevaricació, mentre que la fiscalia demana quatre anys i mig per al policia Lluís Escolà per malversació de fons públics. Segons la fiscalia el policia va cobrar 52.712 euros com a assessor en sistemes de seguretat, quantitat que reclama com a indemnització. A tots dos els reclama també entre 23 i 25 anys d'inhabilitació especial i absoluta. El judici tindrà cinc sessions fins al 14 de juliol.