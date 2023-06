01:33

Puigdemont ha negat aquest divendres que ell instés l'exconseller d'Interior Miquel Buch a contractar com a assessor un mosso d'esquadra amic seu per fer-li d'escorta

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha negat aquest divendres que ell instés l'exconseller d'Interior Miquel Buch a contractar com a assessor un mosso d'esquadra amic seu per fer-li d'escorta mentre estava a l'exili. També ha assegurat que tots els mossos que l'han acompanyat a Bèlgica no estaven de servei oficial i no feien d'escorta, ja que no duien arma, porra, armilla antibales ni l'autorització oficial per fer-ho. Ho ha dit per videoconferència en el moment de testificar en el judici contra Buch i el mosso d'esquadra Lluís Escolà, que l'hauria ajudat a fugir a Bèlgica. Buch s'enfronta a sis anys de presó i Escolà a quatre i mig per prevaricació i malversació, a més de 20 anys d'inhabilitació | Sergi Bassolas