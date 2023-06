Les pluges caigudes durant les darreres setmanes han provocat un optimisme moderat pel que fa a la situació dels embassaments. La situació ha millorat a les conques internes respecte fa uns mesos, però encara ens trobem lluny de les xifres que teníem fa un any. Els de les conques internes han guanyat 5 punts en 2 mesos i ara estan al 30% de capacitat, lluny del 50% que hi havia fa un any. La situació és força similar a la conca de l'Ebre. Els embassaments han pujat del 36 al 40%, mentre que fa un any les reserves estaven al 56%.

L'exemple del pantà de La Baells En el cas de les reserves del pantà de la Baells, després de pujar fins al 35% de la seva capacitat, ha començat a perdre recursos d’aigua.

Capgirar la situació i tornar a sumar aigua és complicat a l’estiu, l’estació més seca de l’any i quan, a més, hi ha més evaporació i més demanda. La bona notícia és que les previsions apunten que aquest estiu tindrem més tempestes de les habituals.