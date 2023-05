Les últimes pluges continuen fent pessigolles als pantans

Les últimes pluges han estat molt irregulars en el territori. La primera quinzena de maig, de fet, ha estat força seca en àmplies zones de Ponent i del sud. Per exemple al Pla de Lleida hi ha poblacions com Alguaire o Alfarràs on no ha plogut en el darrer mes. Una situació totalment oposada és la que trobem al nord-est de Catalunya i als cims del Pirineu on les últimes 3 setmanes han estat força humides.

Entre 60 i 90 litres al nord-est Diverses poblacions d'Osona, la Selva, però també del Vallès Oriental i del Maresme, s'han acumulat entre 60 i 90 litres durant la primera quinzena del mes de maig. Fins i tot, les precipitacions més abundants, en forma de neu per damunt dels 1.600 m, s'han donat en alguns cims del Pirineu, per tant, a les capçaleres dels rius. Destaquen els 128 litres a Lac Redon, 123 a Certascan, 123 a Certascan, 80 a Núria o 132 a Ulldeter, la capçalera del riu Ter que alimenta l’embassament de Sau. Precipitació acumulada de l'1 al 15 de maig