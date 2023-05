L'episodi de xàfecs irregulars dels últims dies comencen a tenir ressò en alguns indrets del territori. La primera tongada de ruixats generals va arribar el passat 29 d'abril a bona part de Catalunya. Des de llavors, gairebé cada dia, s'ha complert aquella dita de "pel maig, cada dia un raig". De fet, durant 9 dels 14 dies que portem de maig, poc o molt, la pluja ha acabat afectant algun punt del territori.

A Ponent, ni una gota

Les precipitacions no han arribat a tot arreu i, on ho ha fet, no han caigut de la mateixa manera. Per exemple, al Pla de Lleida hi ha poblacions com Alguaire o Alfarràs on no cau ni una gota des de mitjans d'abril i els camps continuen assecant-se.

Més de 100 litres a les capçaleres

El panorama desolador que es viu a Ponent contrasta amb el que trobem al nord-est de Catalunya i a alta muntanya. Alguns cims del Pirineu i, per tant, les capçaleres dels rius, és on més precipitació s'ha acumulat des de principi de maig, amb 128 litres a Ulldeter, 112 a Lac Redon o 107 a Certascan.