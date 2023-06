L'ACA estudia buidar el pantà de Riudecanyes per salvar els avellaners del Baix Camp i el Tarragonès

01:03

Unió de Pagesos demana a Acció Climàtica unes accions urgents que, si no arriben la setmana que ve, diuen, posen en perill les 3.600 hectàrees d'avellaners.

L'ACA estudia el desembassament de 0,26 hectòmetres cúbics d'aigua dels 0,34 que queden actualment. Però, afegeix que aquesta és només una de les solucions que hi ha damunt la taula per les dificultats que implica el baix nivell de l'aigua del pantà. Unió de Pagesos acusa el departament d'inacció i lamenta que molts avellaners, que no s'han pogut regar amb aigua de pous, moriran.

L'ACA insisteix, però, que abans s'ha de garantir l'aigua potable pel municipi perquè Riudecanyes s'abasteix únicament del pantà i fonts d'Acció Climàtica asseguren que la prioritat és l'aigua de boca. Per això, la setmana vinent, una empresa farà una prospecció per obrir un nou pou. Paral·lelament, Acció Climàtica negocia amb l'empresa Forestal Catalana la retirada de peixos per evitar una mortaldat d'aquests si es buida el pantà | INFORMA: Judit Huerta