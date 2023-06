Cuando Xoel López ha terminado de interpretar “Fort Da”, el primer adelanto que ha visto la luz de su disco Caldo Espírito, en acústico en Las tardes de RNE, ha pedido bajar “de la nube” para poder hablar. Ha añadido que “hay una cosa que es maravillosa cuando tienes un tema nuevo: todas las primeras veces que lo haces llegas a eso que llegaste cuando la compusiste que es como un lugar donde te sientes muy bien. Es muy fácil conectarse a ese nivel con una canción nueva”.

Ha reconocido que se siente “emocionado de estar empezando a hablar ya de lo que será el próximo disco, porque ya sabes que a nosotros nos queman los discos en las manos. Cuando lo estás grabando, ya estás deseando enseñarlo y te tienes que aguantar porque las exigencias laborales así lo dictan”. Ha lamentado que “no puedes casi ni mandérselas a tus amigos”.

En esta canción usó “una teoría de Freud como una metáfora”. El psicoanalista habla “de su nieto, que si tira un juguete y lo recupera”. “En ese juego ahí pasan cosas”, pero ha recomendado que “la gente lo lea o lo investigue”. López lo hizo para “hablar de algo mío personal que tenía que ver con lo que se pierde, lo que se recupera, lo que sucede cuando algo va y viene. Encontré esa metáfora perfecta para mi canción, pero realmente sólo es una excusa. La canción no tiene nada que ver con Freud, no se la dedico a él”.

“Esta fue de las que me salió así del tirón”, ha desvelado. “Tengo canciones que a veces escribo la letra y luego le pongo música, incluso al final hago muchos cambios. Esta es tal cual lo acabáis de escuchar ahora en versión acústica, desde el primer día no he cambiado prácticamente nada, o sea ni una coma”. Esto es algo que le pasa “muy poquitas veces".

En un bar

“Además, me acuerdo perfectamente de la sensación de bienestar, de plenitud. La hice en mi casa, fue en el salón. Me acuerdo perfectamente. Fue una tarde yo solo en mi casa en Madrid. Recuerdo que en seguida, hay un bar aquí pequeñito donde toco de vez en cuando para 35 o 40 personas como mucho y la estrené. Pedí a la gente que no grabase para poder seguir los cánones y que no me echarán luego la bronca. La gente fue muy maja, no grabó, y de hecho, sí la grabó un amigo mío sin que se notase, grabando solamente el audio. Y la tengo, tengo esa grabación de ese primer día y te aseguro que cambia poquísimo respecto a la versión final”.