Los rayos liberadores y bailongos de Xoel López

Xoel López se encuentra en un momento muy bailongo, pero que se ha frustrado por la pandemia. “No puedo bailar como yo hubiera querido”, ha dicho en Tarde lo que tarde. El disco Si mi rayo te alcanzara estaba compuesto antes de la llegada del Coronavirus, aunque no les dió tiempo de terminar la grabación como lo habían previsto. Un trabajo discográfico pensado para bailar y que tenía previsto llevarlo al directo con un banda grande y “hacer algo mucho más festivo. Por suerte, hay canciones para dar rienda suelta a la parte más íntima”.

El disco que ahora ve la luz del músico gallego lo pensó como un recopilatorio: “hace un par de años tenía intención de parar un poco. Había hecho tres discos como Xoel López, Deluxe, etc. Mi intención era ordenar un poco mi armario musical y hacer una recopilación. Mi discografía está bastante desordenada, pero cuando quise, me pillo un disco por el medio. Llamé tímidamente a mi mánager y le dije: creo que tengo un disco o estoy empezando a hacer un disco. Me dijo: pues dale”.

Sobre el nombre del disco, Si mi rayo te alcanzara, dice que no está inspirado en “nadie. Es una sensación, una energía liberadora. Creo que tiene que ver con la fuerza y la sensación de libertad, es decir, es un rayo que se libera”. Relaciona esta sensación con la gestación de este trabajo discográfico: “Yo me lo encuentro. Creo que la composición es un poco también eso, son como nubes que van cargando y se liberan rayos que son canciones” y “tiene que ver eso con si lo que me pasa a mí, te pasa a tí. Es un poco la empatía, el compartir, la comunión que al fin y al cabo es la música”.

"Pez globo" es su canción favorita del álbum, además de que cuenta con la participación de Alice Wonder de quien ha señalado que “hace un papel excepcional, le pega totalmente”, también porque es una canción muy personal, íntima y “está de última en el disco, probablemente ni siquiera sea la mejor canción, pero yo le tengo un cariño especial”.

Este es un álbum sin canciones en gallego, pero ha reconocido que tiene cierto poso melancólico. “Es algo que no lo pienso. Me sale o no me sale. Este disco, a lo mejor, es más madrileño. Lo hice aquí, lo compuse aquí, lo grabé aquí. Es algo que puede volver perfectamente”.

Julia Varela e Imanol Durán le han puesto una canción del primer disco de Deluxe de hace 20 años. Ha reconocido que nota su voz de “niño”, “pero en el fondo siento que no cambio tanto la cosa, es decir, la esencia, las ganas. Es un tipo con una guitarra cantando sus emociones. Claro, he cambiado al castellano, vas aprendiendo y vas incluyendo nuevas músicas, pero esencialmente es básicamente lo mismo”.