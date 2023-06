Nancys Rubias publica un disco homenaje a las verbenas

Nancys Rubias llevan 20 años en los escenarios y solo han parado de actuar un año, ha contado Mario Vaquerizo en A media mañana. Se ha definido como “obrera mediática” y ha explicado que le gusta “mucho” su trabajo, aunque no lo concibe como tal porque ha conseguido que sus “aficiones” se conviertan en su “medio de vida”.

Sí que ha querido aclarar que en su trabajo tiene “una responsabilidad” y “obviamente tienes un compromiso y te pagan por ello”, también ha advertido que “convertirte en una working girls es un poco peligroso porque te olvidas de tu vida doméstica, que también te gusta mucho”.

“Pero la cabra tira al monte y hacer un proyecto como Nancys Rubias en el que la actitud lúdica, con la que se montó el grupo, sigue estando vigente hace que en vez de los fines de semana irte a un spa o a un resort, te vas con la Nancyfurgo con tus amigos y entretienes a las personas. ¿Por qué al final a que hemos venido aquí? Hemos venido a entretener”.

“¿Qué ha pasado? Nos hemos enterado que teníamos 13 versiones, que envejecen muy bien y están muy bien” y “que no estaban publicadas”. “Entonces, yo le digo a la compañía ¿por qué no lo sacáis? Hemos decidido, sin prentenderlo aunque la esencia estaba dentro, convertirnos y reencarnarnos en Orquesta Nancy; reivindicando el papel que hacen las orquestas en las verbenas de las ciudades y de los pueblos de España, porque lo hacen muy pero que muy bien y son muy divertidas”.

Vaquerizo ha presentado el disco Orquesta Nancy que publican este viernes 30 de junio. No publicaban uno “desde hace cinco años” porque “no nos apetecía”. “Además, esto no ha sido una intención, ha sido una casualidad, es decir, como no hemos parado de actuar y no teníamos canciones nuevas, como no nos gusta engañar a la gente e invertimos en nuestro proyecto, íbamos grabando versiones sueltas”.

La sinceridad

No comparte que las radios no pongan su música, pero lo respeta: “Están en su derecho”. “Soy una persona que no está provista de prejuicios. No me gusta prejuzgar lo que se tiene o no se tiene que hacer. Las Nancys Rubias yo creo que, aparte de ser las más marcianas, hemos sido las más sinceras”.

“Cuando el año 2004 reconocimos que no queríamos tocar ningún instrumento. Pero no consideramos que por saber tocar un instrumento seas menos dueño de tu grupo. Yo cuando voy a ver a Kiss, que lo estuve viviendo el año pasado, Gene Simmons estaba haciendo un solo de guitarra que no estaba sonando en directo, pero es que me da exactamente igual. Yo estoy viendo a una estrella, los Kiss no hacen pruebas de sonido y lo llevan todo muy pregrabado, pero no pasa nada”.

“La única cosa es que las únicas que reconocemos que vamos así somos las Nancys, porque después hay otros compañeros de profesión que hacen lo mismo pero no lo reconocen, que están en su derecho, eh. Pero vamos, que cantar, canto,