Luz Casal visita el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per parlar de la gira del seu últim disc ‘Las ventanas de mi alma’ i de la distinció que ha rebut recentment del Ministeri de Cultura francès. Abans, el presentador li ha volgut demanar per un costum que té la cantant: perfumar-se quan ha de sortir a escena.

“És una cosa que fem la Clara Alcaraz (la mànager) i el maquillador Toni Güell. El que passa per allà, si no està prest, també cau” ha dit l’artista. Luz Casal ha reconegut que de vegades “m’excedeixo i he d’anar demanant perdó”. L’artista ha acabat confessant que no hi ha perfum que no li agradi.

Luz Casal fa parada al 'Late Xou amb Marc Giró' per presentar 'Las ventanas de mi alma' JOSEP ECHABURU

Un disc que neix del confinament Luz Casal està de gira amb el disc ‘Las ventanas de mi alma’. L’artista ha explicat que “és el moment de dir certes coses. Com que moltes de les cançons les vaig fer durant el període de confinament, hi ha molta confessió i exposició”. La cantant ha assegurat que en aquell moment va fer molta introspecció per conèixer-se més a ella mateixa i que ara té “la franquesa de dir-ho i cantar-ho cada nit”. De moment, la gira ha portat a Luz Casal a actuar a Grècia, França i també a Catalunya. “La veritat és que sempre ho dic, però quan una cosa és certa s’ha de dir fins a l’infinit. Tinc una sensació de ser apreciada pel públic català molt gran. Tinc moments memorables i, és clar, cada nit tu t’entregues amb tot el que tens, però hi ha llocs que et provoquen estar més a gust i ets sents molt feliç”, ha reconegut la cantant.