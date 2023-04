Luz Casal ens presenta 'Las ventanas de mi alma'

La cantant Luz Casal ens presenta el disc Las ventanas de mi alma. Es tracta del dissetè àlbum inèdit, després de cinc anys en què l'artista no ha publicat un projecte inèdit. Hi trobem des d'una balada fins a un bolero, passant per una cançó amb un so rocker.

"Estic molt satisfeta. Ha estat un treball llarg, però ha valgut la pena tot el temps invertit i tots els dubtes", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, on reconeix que li ha portat molt de temps. "Em preocupa no repetir-me. No vull fer alguna cosa que ja he fet", ha detallat. I és que Casal ha volgut donar oportunitat a "coses diferents" a les habituals, destacant que ha ampliat la seva personalitat i característiques vocals.

"Algunes cançons requereixen que paris, les aparquis i hi tornis, a vegades per a transformar-les completament", ha argumentat. La cantant assegura que sempre li ha costat temps fer àlbums, destacant el segon i el tercer com els únics que li van portar relativament poc temps.

Amb l'artista hem desgranat alguns dels temes del seu treball com Antes que tú, on fa "una reflexió personal" sobre l'èxit i la fama, i també el que és fugaç. "L'enlairament és molt alt. Està feta des de la ironia. Les coses essencials sembla que són les que menys importen a la gent, i les que no són tan importants són les que dones molt afecte", ha argumentat. "És la cançó més divertida, però té un fons interessant", ha resumit.

En la cançó homònima del títol, hi trobem una reflexió sobre que els ulls són el reflex de l'ànima. Casal admet que és un disc íntim, que reflecteix aspectes com els seus defectes o altres en els quals abans no havia aprofundit. "Ve per aquest temps que hem viscut, que ha estat una prova forta, i que hi ha hagut temps de mirar en el teu interior", ha argumentat, en referència a la pandèmia del coronavirus. "Per més pals que et doni la vida, has de saber-ho portar, però no convertir-te en un ésser apàtic", ha afegit la cantant, com reflecteix també a La inocencia.

Arran de la guerra d'Ucraïna, la cantant també ha rescatat un tema que va gestar fa trenta anys per incloure'l a Las ventanas de mi alma, tancant l'àlbum. Es tracta de Un poco más de amor, que va recordar que havia descartat de l'àlbum A contraluz, i que tenia una lletra que era com si estigués escrita per aquest motiu.

Casal destaca que sempre ha tingut "aquesta manera de relacionar-me amb la gent", potser perquè ha estat "una nena solitària" amb "poca família al voltant". "Sempre he tingut necessitat de relacionar-me amb la gent", ha dit, insistint en el fet que l'experiència de les trucades ha estat "una lliçó de vida imponent". "El resultat és més amable, no hi ha drama a l'àlbum", ha destacat, recordant que es va trucar casos de tot en les trucades.

Luz Casal, en muchos tempos L'arxiu de RTVE ha recuperat recentment algunes joies mai vistes, actuacions que van des de finals dels 70 fins a l'actualitat. El documental Luz Casal, en muchos Tempos (2021) del programa Imprescindibles es poden recuperar alguns d'aquests moments inèdits i curiosos. Casal es descrivia ja com una persona sensible i amb sentiment. "Per dedicar-se a la música i ser intèrpret, s'ha de tenir sensibilitat. I no només respecte al que reps, sinó respecte del que t'envolta, les persones", ha defensat. En aquest sentit, l'actriu admet que les persones sensibles pateixen més. "La meva persona va d'un extrem a l'altre. Sé manejar els dos extrems amb certa elegància", això no obstant, ha reivindicat. Al documental també s'hi pot veure un concert a Xile amb Raimundo Amador, organitzat per Amnistia Internacional. Luz Casal ha revelat com va quallar aquest concert, fruit inicialment d'una coincidència. "Vam muntar la cançó al camerino i vam tenir un èxit enorme", ha recordat sobre un acte en el qual van coincidir, i que va acabar desembocant en aquest concert a Xile.