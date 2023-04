Luz Casal ens presenta 'Las ventanas de mi alma'

La cantant Luz Casal ens presenta el disc Las ventanas de mi alma. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, es parla del seu dissetè àlbum inèdit, després de cinc anys en què l'artista no ha publicat un projecte inèdit. Hi trobem des d'una balada fins a un bolero, passant per una cançó amb un so rocker. "Estic molt satisfeta. Ha estat un treball llarg, però ha valgut la pena", ha dit la cantant sobre un disc que li ha portat molt de temps. "Em preocupa no repetir-me. No vull fer alguna cosa que ja he fet", ha detallat. Amb l'artista desgranem alguns dels temes del seu treball. I també fem algunes reflexions: creu que les persones sensibles pateixen més. "La meva persona va d'un extrem a l'altre. Sé manejar els dos extrems", ha detallat.