Un eslogan de los años setenta definía Arucas, municipio de la isla de Gran Canaria, como 'La ciudad de las flores'. Otro, decía 'Arucas, piedra y flor'. Ambos se refieren a su singular patrimonio arquitectónico, íntimamente vinculado a la cantería local, al verdor de los jardines y las plataneras que rodeaban la ciudad.

Hoy en día, Arucas cuenta en su casco histórico con dos jardines: el municipal, o Parque de Gourié, y el de la Marquesa. Uno junto al otro, son la herencia de la vega fértil de antaño y están considerados como los más notorios del archipiélago canario.

A partir de ese momento, las plantaciones de caña de azúcar pasan a exportarse a Europa . Cuando su producción se convierte en un buen negocio, llega incluso a ser la principal moneda de cambio entre los siglos XVII y XVIII. Ya en el siglo XVIII, en las Islas Canarias, concretamente en la localidad de Arucas, los monjes ya destilaban ron en los conventos . Pero su consumo no se extendió entre la población Canaria hasta 1884 , cuando se fundó la Fábrica de Azúcar de San Pedro , la bodega de destilados más antigua de Europa.

La rivalidad de dos familias aruquenses

La familia Gourié era originaria de Fontainebleau, en Francia. Francisco Gourié David consiguió huertos de regadío y fue conocido en la isla por su fama de acaudalado comerciante. Su casa estaba rodeada por los magníficos jardines del parque municipal actual.

Cuando Francisco murió, en 1838, le sucedió en sus negocios su hijo Alfonso Gourié Álvarez-Conde.

Un bello enclave, el templete del Parque Municipal de Arucas, construido para el disfrute de la familia Gourié rtve

Otra familia importante en Arucas era la de los González, una de las más destacadas del norte de Gran Canaria. Su ascendencia se remonta hasta el siglo XVI. Los miembros de esta familia figuran con propiedades, tierras y aguas conseguidas en el repartimiento de Firgas, en el siglo XV, tras la conquista de la isla por parte de los españoles. Como antiguos pobladores de las tierras, los González ocuparon cargos municipales en muchas ocasiones. Ya en el siglo XIX, llegó a alcalde y presidente de la Heredad de Aguas Bruno González Castellano. Este emprendedor hombre de negocios, uno de los principales contribuyentes del archipiélago, legó su fortuna a la marquesa de Arucas, quién la dejó, a su vez, a su marido.

El palacete de los marqueses de Arucas se alza en medio del jardín, con unas 200 plantas ornamentales de distintos continentes rtve

Eran, a mediados del siglo XIX, dos fortunas sin parangón en la historia de Gran Canaria, e iniciaron una competición no solo por los beneficios económicos, sinó por el control social, religioso, económico y político de Arucas.



Pero la historia da muchas vueltas, y Alfonso Gourié estuvo a punto de arruinarse en 1881. Construyó una gran fábrica azucarera con la mala suerte de que sus socios abandonaron el proyecto. Para no caer en la ruina total, buscó inversión en la familia rival. Cuál no fue su sorpresda y alegría que le propuso inbertir a la viuda de Bruno González. Esta lo hizo gustosa y una nueva azucarera, la de San Pedro, salió adelante.



