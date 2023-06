El regreso de Ricardo a Vera del Rey ha provocado una enorme sorpresa y está en boca de todo el pueblo. Y ha elegido el cumpleaños de Rita como momento idóneo para reaparecer delante de toda su familia, que no le ha dado el recibimiento que quizá hubiera esperado. Ni sus hijas Silvia y Marta, ni su mujer, Rita, han acogido de buen agrado las explicaciones de Ricardo, que asegura haber desaparecido por miedo a la reacción familiar al dar a conocer que también Clara era hija suya.

Sin embargo, la verdadera razón sale a la luz cuando un trabajador del banco se presenta en casa de los Lasierra: Ricardo tiene una deuda de 800.000 euros y tiene que pagarla en un plazo de dos meses. Sus explicaciones son tan confusas y enrevesadas que no convencen a nadie. Ya que el rumor de su regreso se ha difundido por todo el pueblo, sus hijas le piden que, por una vez, sea valiente y dé la cara ante los vecinos en una rueda de prensa.

¿Por qué ha vuelto Ricardo a Vera del Rey?

Después de darse a conocer el fallecimiento de Ricardo Lasierra, en pleno entierro se comprobó que su cadáver había desaparecido, lo que llevó a Rita a cambiar de versión: su marido se había suicidado y no se había encontrado el cuerpo. Semanas después, las investigaciones de la Guardia Civil, junto a la curiosidad de Clara, llevaron a descubrir la furgoneta marrón en la que se había visto por última vez a Ricardo. Para sorpresa de todos, el propietario del vehículo en cuestión era nada más y nada menos que Julio. Entonces, ¿había matado Julio a Ricardo?

Detenido e interrogado, Julio destapó la verdad: Ricardo no había muerto, estaba vivo y había huido al Caribe. Concretamente, a Santo Domingo, en la República Dominicana. Precisamente fue el propio Julio quien recibió una inesperada y fortuita llamada de Ricardo, que marcó su número por error. Cuando Clara y Silvia trataron de ponerse en contacto con su padre, él les aseguró que lo mejor era que no volvieran a hablar y que, aunque sabía que no iban a entenderlo, no podía regresar al pueblo.

¿Conseguirá reunir a tiempo el dinero para pagar la deuda? ¿Le ayudarán finalmente sus hijas y su mujer? La respuesta a estas preguntas, en los próximos episodios de 4 estrellas, de lunes a jueves en La 1 a partir de las 21:50 o, si lo prefieres, bajo demanda en la plataforma gratuita RTVE Play.