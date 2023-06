El James Bond de verdad: un fan de los pájaros

¿Hay alguien en el mundo que no sepa quién es James Bond? No hace falta ser un cinéfilo para conocer a este personaje de ficción con sello propio. Sus películas siguen siendo un éxito de taquilla a pesar de haber sido interpretado por diversos actores a lo largo de las décadas. Ahora bien, ¿sabíais que el hombre que llevaba el nombre del agente 007 en la vida real no tenía nada que ver con el espionaje pero sí con los pájaros? En ‘Saber y ganar’ te contamos quién era el verdadero James Bond, un ornitólogo estadounidense.

James Bond, un apasionado de las aves El verdadero James Bond nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 4 de enero de 1900. Su pasión por los pájaros le llevó a convertirse en ornitólogo y llegó a trabajar para la Academy Of Natural Sciences gracias a sus amplios conocimientos sobre las aves caribeñas. De hecho, él fue pionero en defender que los animales de esa región descendían de las aves norteamericanas, y no de las sudamericanas como se decía. En el año 1954, James Bond recibió a Medalla Brewster de la Unión Americana de Ornitología y su ‘A Field Guide to the Birds of the West Indies’, publicado en 1936, está considerada como la obra definitiva sobre aves del Caribe (la quinta edición del libro aún está disponible). El experto en aves falleció el 14 de febrero de 1989, a los 89 años, y tras haber recibido diversas condecoraciones.

“









Ver esta publicación en Instagram





















“Una publicación compartida de Stephen Curry (@legallybond)“ “



Ian Fleming y el robo del nombre James Bond Ian Fleming también era fanático de las aves y a sus manos llegó el mencionado libro de Bond, que le acompañó a lo largo de los días que pasó en su mansión Goldeneye, ubicada en Jamaica. Cuando el escritor se puso manos a la obra con su novela ‘Casino Royale’ se inspiró en el nombre del ornitólogo para bautizar a su protagonista. Y así fue como nació el agente 007: Bond, James Bond. Lo que Fleming no imaginaba era que James Bond y su esposa Mary le escribirían una carta muy enfadados por haberse apropiado del nombre y estar sufriendo las consecuencias de la fama del personaje de ficción. “Me pareció que este nombre breve, poco romántico, anglosajón pero a la vez tan masculino era justo lo que necesitaba, y así nació un segundo James Bond”, contestó Fleming a modo de disculpas e invitó a la pareja a Goldeneye. La visita se produjo el 5 de febrero de 1964 y, además de resarcir el malentendido, Ian Fleming les regaló la primera edición del libro que acababa de publicar, ‘Solo se vive dos veces’. Dentro, incluyó la siguiente dedicatoria: “Para el verdadero James Bond del ladrón de su identidad. Ian Fleming, feb 5, 1964 (¡un gran día!)”.