La portaveu de la CUP al Congrés i candidata a les eleccions generals per Girona, Mireia Vehí, lamenta que En Comú Podem no hagi estat prou contundent amb la investidura de Jaume Collboni (PSC) com a alcalde de Barcelona per evitar el què llegeix com un "pacte d'estat" entre PSOE i PP: "La investidura es va llegir com una operació d'Estat a molts llocs".

Pel que fa a la Diputació de Barcelona i el possible acord entre el PSC i Junts per Catalunya, la diputada de la CUP ho atribueix a un retorn a una dècada endarrera de la sociovergència que vol excloure Esquerra del poder.

Vehí: "Celebrem que ERC estigui en clau d'autocrítica" Vehí considera que la proposta de Gabriel Rufián d'apujar el preu per investir a Pedro Sánchez és un reconeixement que l'estratègia de la passada legislatura, amb la taula de diàleg, no ha funcionat: "Ens alegrem que ERC faci autocrítica. Plantegem autodeterminació, referèndum i que el Parlament pugui legislar". La candidata de la CUP retreu als republicans al Congrés no haver obtingut resultats concrets a Rodalies o amb l'audiovisual: "Tenim un carril obert per lliurar una batalla cultural".

Vehí vol parlar amb Yolanda Díaz d'autodeterminació Segons la candidata de la CUP per Girona al Congrés, si després del 23J es dona un escenari en què pugui governar PSOE i SUMAR, avisa que només comptaran amb el suport dels seus diputats si contemplen un referèndum d'autodeterminació per Catalunya: "Mirarem de construir un carril amb uns límits claríssims, autodeterminació i referèndum o no té sentit". Vehí diu que li agradaria parlar amb Yolanda Díaz d'autodeterminació i analitzar el darrer cicle: "Hem vist la renovació d'elits o el canvi de persones no ha servit. Nosaltres dèiem que no era viable, calia dinamitar la transició, la monarquia, el poder judicial".

Vehí no descarta donar suport a PSOE per impedir que governi PP-Vox La diputada de la CUP, tot i que considera que encara és d'hora per saber què podria passar el 23J, assegura que faran tot el possible perquè la dreta i l'extrema dreta no tinguin més pes a les institucions: "Creiem que no. Quedar-se a casa no millora. Aquestes eleccions no són la fi del món, però ve un cicle conservador i s'hauran de generar refugis". Vehí afirma que Vox i PP prohibiran els drets LGTBI, els de les dones o el català i afirma que la CUP farà "tot el possible" perquè no governin, sense descartar el suport a Pedro Sánchez: "Depèn dels resultats. Pot passar una repetició electoral. Els escenaris estan molt oberts".