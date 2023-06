En Memoria de Delfín dedicamos nuestro programa de esta semana a la Guardia Civil. Y más concretamente al SEPRONA. Hace pocas semanas, la Benemérita festejaba el 179º aniversario de su fundación. Y estos días, conmemora los 35 años de vida del Servicio de Protección de la Naturaleza de la institución. Más de tres décadas dedicados al cuidado del medioambiente a través de la prevención, la erradicación de delitos, y la concienciación en el respeto a los recursos naturales, cuya tarea comenzó oficialmente el 21 de junio de 1988.

El SEPRONA, que inició su labor con apenas 600 agentes, ha ido adaptando y sofisticando sus funciones a las necesidades actuales, tal como explica una de nuestras invitadas, la portavoz del SEPRONA María Mercedes Díaz: “Nuestras competencias han ido aumentando en estos 35 años. Al principio nos dedicábamos al control de la caza furtiva y la pesca. Ahora trabajamos en la detección del tráfico internacional de especies, el bienestar animal, la ordenación del territorio o la protección de los recursos hídricos”.

@@FOTO[6911514,C 100]

Arturo Martín conversa también con el comandante José Manuel Quintana, miembro de la Oficina Central Nacional de Análisis de Información sobre Actividades Ilícitas Medioambientales de la jefatura del SEPRONA, que explica cómo esta área de la Guardia Civil no solo condensa actividades de control policial y concienciación: “Intentamos aunar los intereses y necesidades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transición Ecológica, y además, colaborar con algunas ONG, comunidades autónomas y cualquier actor que esté de nuestro lado en la lucha por los derechos medioambientales”.

@@FOTO[6911512,C 100]

Con Mara Peterssen recordamos los acontecimientos que fueron noticia en el año de fundación del SEPRONA. Aquel año, tuvo lugar la huelga general que paralizó de manera contundente todos los sectores productivos del país, y se produjo el secuestro de Emiliano Revilla, cautivo durante 249 días. Fuera de nuestras fronteras, Mijail Gorbachov fue nombrado presidente de la URSS, y además, se celebraron los Juegos Olímpicos de Seúl, en los que España obtuvo cuatro medallas. Pedro Delgado ganó el Tour de Francia, María Zambrano recibió el Premio Cervantes y Pedro Almodóvar estrenó “Mujeres al borde de un ataque de nervios”.

@@FOTO[6911487,C 100]

Con Irene Vaquero inauguramos la segunda hora del programa haciendo repaso de la trayectoria política de Margaret Thatcher, la única mujer que llegó a ser primera ministra en el Reino Unido, y que en 1988 batió en su país el récord de permanencia de un mandatario en el cargo.

@@FOTO[6911513,C 100]

Después, llega Marta Belenguer con su visita semanal a la filmoteca. Esta vez, nos invita a recordar la película “Beetlejuice”, de Tim Burton, más conocida en España como “Bitelchús”. Esta cinta de culto fue protagonizada por Michael Keaton, Geena Davis, Alec Baldwin y una jovencísima Winona Ryder en 1988, y obtuvo un premio Óscar al mejor maquillaje y peluquería, además de dos candidaturas a los premios BAFTA.

Junto a David Zurdo nos adentramos en otra de esas ‘historias mínimas’ que con tan buen criterio sabe seleccionar nuestro colaborador. Esta vez conocemos la trayectoria de Jimmy Lee Swaggart, el carismático predicador, pionero del televangelismo, que en el año 1988 confesó sus escarceos con prostitutas en medio de una intensa polémica mediática.

@@FOTO[6911490,C 100]

La música de Mike Posner pone el colofón a este programa. JPelirrojo nos relata cómo el intérprete de Detroit, nacido en febrero de 1988, llegó a hacerse mundialmente conocido con canciones como “Cooler than me” o “I took a pill in Ibiza”, a pesar de ser un artista un tanto abrumado por el éxito y haber comenzado su carrera publicando su música a través de cauces poco habituales.