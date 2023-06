Roberto Enríquez, més conegut com a Bob Pop, visita el 'Late Xou amb Marc Giró' per presentar el seu últim llibre, 'Días simétricos', un dietari que té com a fil conductor la quotidianitat de l'autor durant el 2022, però que també recull dies passats i es barreja amb dietaris d'escriptors com Franz Kafka o Luis Escobar, per exemple.

Bob Pop ha explicat que fa molt de temps que escriu aquests diaris perquè "tenia por d'oblidar. Quan em van començar a anar bé les coses, vaig pensar: 'Això no durarà' i vaig apuntar tot això per quan estigués a la merda, recordar que molava. Resulta que cada cop m'ha anat millor, però estic content de tenir aquesta memòria".

L'obra ha estat el resultat d'un treball en equip amb l'editorial Alfaguara. "Jo ja, amb l'esclerosi, amb prou feines puc teclejar. Llavors, cada dia ho escrivia tot a mà en un quadern i després enviava a l'editorial diversos àudios de WhatsApp. Han fet una feina increïble", ha assegurat l'escriptor.

Teatres adaptats pel públic, però no per l'artista El guionista i director es troba de gira amb 'Los Días Ajenos de Bob Pop', un espectacle que "va començar com una cosa petita al teatre del barri i que encara segueix, 4 anys després", ha dit Bob Pop. Es tracta d'un monòleg on "explico per què escric aquests diaris, els llegeixo en veu alta i parlo de la meva vida", ha aclarit l'autor. Durant la gira, Bob Pop s'ha adonat d'una cosa: "Els teatres, normalment, estan adaptats pel públic, però no per l'artista". L'escriptor ha assegurat que "hi ha molts teatres que no conceben que l'actor tingui problemes de mobilitat. Molts equipaments els han adaptat per a mi i ho agreixo molt, no només per mi, sinó pels que vinguin després", ha afegit. Bob Pop fa parada al programa de Marc Giró per parlar del seu vuitè llibre, 'Días simétricos' JOSEP ECHABURU