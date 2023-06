Bob Pop ens presenta el llibre Días simétricos, en el qual torna a la narrativa per acostar-nos el seu dietari més personal. L'escriptor, actor i crític televisiu explica que li està costant escriure a casa de la seva malaltia, i que ha escrit aquest treball dictant-lo. En una conversa a la secció de Víctor Amela al Cafè d'idees de Gemma Nierga, explica que és un gran lector de diaris personals. Sosté que a Días simétricos no ha volgut tornar a recórrer a les històries de la sèrie Maricón perdido. I recorda que va viure amb "frustració i desconcerts" els resultats d'Ada Colau a Barcelona: "No vaig entendre que la gent no votés aquell model de ciutat. Em vaig sentir molt fora".