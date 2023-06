Late Xou: El nou llibre de Bob Pop, 'Días simétricos'

L'escriptor, guionista i director, Bob Pop, ve al 'Late Xou amb Marc Giró' per presentar el seu últim llibre 'Días simétricos', una peça que ha pogut veure la llum gràcies al treball en equip amb l'editorial Alfaguara. També per parlar del seu monòleg 'Los Días Ajenos', on explica el motiu d'escriure els seus dietaris.