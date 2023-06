Gestación masculina y caballitos de mar: ¿por qué se utiliza este término?

La idea de que quedarse embarazada sea cosa únicamente de las hembras no es del todo cierto. En lo más profundo del océano se encuentra uno de los animales más interesantes del mundo: el caballito de mar. Una especie que rompe toda normal de lo considerado como “natural” ya que, en ella, son los machos, y no las hembras, quienes gestan y dan a luz a sus crías. Una referencia perfecta para dar nombre a la historia de Freddy McConnell, un padre que dio la luz a sus hijos y cuya historia se cuenta en el documental Seahorse (Caballito de mar) que acaba de aterrizar en el catálogo de RTVE Play y que forma parte de la programación especial del Orgullo 2023.

El caballito de mar presenta una bolsa cerrada similar a un útero. Son “ellos” quienes se encargan de la gestación de sus vástagos. Un proceso reproductivo complejo y, aún hoy, desconcertante para muchos biólogos, pero que es real. La pareja realiza una especie de baile ceremonial en el que entrelazan las colas y tras una serie de movimientos, el macho expulsa un líquido seminal, pero la fecundación de los huevos se realiza solo cuando estos entran en la bolsa ventral del macho. La gestación dura entre 14 y 28 días, según la especie. Después, el macho padece contracciones que expulsan de su cuerpo a sus crías, -hasta 1.500 en cada camada- de las que solo unos pocos sobrevivirán.

“#Seahorse birth in our aquaria at @GEOMAR_de filmed by Sophia Antoniella#male_pregnancy #viviparity #birth pic.twitter.com/yyzNYUXycV“