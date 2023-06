El buen patrón es una de las películas más aclamadas y con más éxito de los últimos años. Recaudó más de 4 228 532 euros, sieno la cuarta película más taquillera de 2021, solo superada por A todo tren Destino Asturias, Way Down y Operación Camarón. Obtuvo 20 nominaciones a los Premios Goya, marcando un nuevo récord, y fue elegida para representar a España en los Oscar. Esta película marcó, además, el reencuentro del equipo que rodó Los lunes al sol 18 años antes, cinta que ganó la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián y cinco Premios Goya, incluyendo los de mejor película, mejor director y mejor actor, cabezón que fue para Javier Bardem.

La historia nos lleva a Básculas Blanco, una empresa de balanzas industriales que espera la visita de una comisión que va a evaluar al equipo y las instalaciones para optar al premio local a la Excelencia Empresarial. El jefe quiere que todo esté perfecto, pero el destino le tiene preparada una sorpresa que no está dispuesto a aceptar : hará todo lo posible para conseguir su objetivo, aunque tenga que traspasar algunos límites.

No te pierdas el making-of de 'El Buen patrón' con Fernando León de Aranoa RTVE DIGITAL

Del Goya a soñar con el Oscar

La película hizo historia con esas 20 nominaciones a los Premios Goya, un número que no se tradujo en premios. El equipo solo pudo celebrar los galardones a mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista (Javier Bardem), mejor guion original (Fernando León de Aranoa), mejor montaje (Vanessa Marimbert) y mejor música original.

Para Bardem fue su sexto Goya y desde entonces tiene el récord de ser el actor con más cabezones. El actor dio las gracias al directo por "escribir un personaje tan rico" y dedicó el premio a su familia. ""Penélope, la mujer que más respeto y admiro. A nuestros hijos, Luna y Leo, lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas. Y a la mujer que me parió y me enseñó a vivir y a sobrevivir y conocer la pasión de este oficio tan importante: Mi madre, Pilar Bardem. Ser actor es un compromiso ético, una actitud inmensa y es uno de los mejores seres que he encontrado en mi vida. ¡Te quiero!". El buen patrón fue elegida por la Academia del cine para representar a España en los Oscar, pero la criba de Hollywood la dejó fuera de competición.

La gala de los Goya de 2022 fue una fiesta para Fernando León de Aranoa y su equipo GTRES Gtres

