Para la directora y guionista Gracia Querejeta, la familia es una fuente inagotable de descubrimientos, decepciones y alegrías. Su quinta película, Siete mesas de billar francés (2006), un drama con tintes de comedia, explora este universo. Lo hace en un lugar icónico para toda una generación: las salas de billar. Un espacio en vías de extinción que sirve como marco de acción para sus personajes, capitaneados por una brillante Maribel Verdú y con la presencia de grandes nombres como Raúl Arévalo o Amparo Baró. Un relato en el que Querejeta vuelve a salirse de los estereotipos de género. Escrita, dirigida y protagonizada por mujeres que se mueven en reductos que, en principio, tenemos asociados a los hombres. Todo ello, además, vertebrado en torno a la ausencia de un padre, algo que sigue la línea de otras de sus películas como su ópera prima, Una estación de paso, Héctor, Cuando vuelvas a mi lado o 15 años y un día. A continución, repasamos otros detalles y curiosidades de la película, ganadora de dos premios Goya y que acaba de incorporarse al catálogo de RTVE Play:

Verdú rechazó el papel por miedo a Blanca Portillo

Siete mesas de billar francés nos ofrece uno de los duelos interpretativos más potentes del cine español. En el ring: Blanca Portillo y Maribel Verdú. Ambas se meten en el papel de dos mujeres distanciadas, llenas de vulnerabilidades y corazas. La muerte y los traumas familiares las terminarán uniendo, pero antes han de darse una serie de encuentros con una enorme carga emocional. Un reto para ambas actrices, especialmente para Verdú que llegó a plantearse no aceptar el papel. La propuesta le llegó del productor, Elías Querejeta, padre de la directora. La actriz cuenta en una entrevista que sintió "temor" cuando recibió la oferta del papel y dijo que "no". La razón: pensar que no estaría a la altura de una actriz a la que admiraba tanto como Blanca Portillo. Afortunadamente, Verdú se lo pensó dos veces y realizó una de sus mejores interpretaciones.