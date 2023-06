En 2008, se registró el primer embarazo de un hombre. Se llamaba Thomas Beatie y tenía de 34 años cuando dio a luz a su hija en el hospital St. Charles de Bend, de Oregón (EE.UU.). No fue el único caso del mundo. Sus historias llegaron hasta Freddy McConnell, un joven británico que, hacía tiempo, se estaba planteando la idea de tener un bebé y ser él quien lo gestara. Sin embargo, le preocupaba mucho la opinión pública, qué pudieran pensar en su trabajo, cómo se transformaría su cuerpo o si sería capaz de quedase embarazado.

McConnell comenzó a tomar testosterona a los 25 años y se sometió a una cirugía para extirpar su tejido mamario un año después. Entonces, se llegó a plantear una histerectomía para extraer su útero, pero no había descartado la posibilidad de tener hijos y prefirió posponerlo. Años después, sentado en la consulta del médico, le comunicaron que estaba embarazado. Su conmovedora historia, contada en primera persona, se cuenta en el documental Seahorse (Caballito de mar. El hombre que dio a luz), que desde este 15 de junio puede verse en RTVE Play. Una relato extraordinario en la que se desvela el proceso de gestación, las dudas, inseguridades y todos los retos a los que McConnell se enfrentó hasta dar a luz a su primer hijo, Jack.

Seahorse, un documental revelador y tremendamente íntimo

El nivel de exposición al que se somete McConnell en este documental es realmente alto. Muchas de las imágenes que vemos están grabadas con vídeos caseros y se adentran en momentos muy íntimos, incluido su parto en una piscina. Utilizó su propio equipo de grabación y, después, cedió el control creativo a la directora Jeanie Finlay. Algo que puede sorprender porque, la persona que se nos muestra al otro lado de la pantalla, se muestra tímida, recelosa de su vida privada e, incluso, de mostrar los cambios que experimenta su cuerpo. Sin embargo, contar su historia de una forma tan íntima fue una forma de enfrentarse al miedo al rechazo, normalizar y visibilizar una realidad que no es aislada en el mundo.

Freddy McConnell durante una ecografía de su primer embarazo ('Seahorse', 2018)

En una publicación reciente, compartida en sus redes sociales, McConnell cuenta que todo lo que quería hacer en su primer embarazo -ahora es padre de dos hijos- era esconderse de sí mismo y del mundo. "No me arrepiento de eso porque no he olvidado la lucha. Estaba en modo supervivencia; sentirse ansioso y aislado. Pero las cosas empezaron a cambiar. Más papás trans comenzaron a compartir sus experiencias públicamente. Los papás de caballitos de mar regalaron al mundo imágenes de embarazos y partos trans que jamás imagine que vería ni en mis sueños más locos. Nos enseñamos unos a otros a estar orgullosos, a dejar de disculparnos y justificarnos, y a ocupar nuestra parte justa de espacio".