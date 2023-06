“No hemos sido capaces de tejer una visión compartida de país”, “de trenzar una idea que nos atara y nos retuviera juntos”, ha lamentado Eduardo Madina sobre la “cierta sensación de fracaso generacional” que siente ante la imposibilidad de haberla alcanzado “desde las ideas y de los contextos ideológicos de cada uno”.

Esta derrota lo ha ejemplificado con “el número tan elevado de bajas políticas que esta generación tiene”. Ha mencionado en la entrevista nombres como el de Pablo Casado, Albert Rivera o Pablo Iglesias. Ha apuntado como razón que ha empujado a esta situación a “que hemos tenido uno de los contextos políticos, económicos y tecnológicos más difíciles que te puedes encontrar: una transformación tecnológica brutal, unas densidades, intensidades y extensiones difíciles de imaginar y una transformación también económica extraordinaria. Súmale a eso una pandemia, una guerra”.

El exdiputado del PSOE reflexiona sobre esta situación en un texto que forma parte del libro Perder la gracia y en el que también ha participado tres de sus amigos “más queridos” de su vida y que le han “sorprendido lo buenos que son”: “Antonio Lucas se centra en la cultura, la literatura y la poesía; Pedro Simón, en el periodismo; Javi Gómez Santader, en el mundo audiovisual; y yo, más en una mirada política y económica”.

“Los politólogos suelen decir que la política tiene dos tiempos, uno de competición electoral” y “una segunda parte de carácter cooperativo”, ha explicado. “Creo que es una generación, la mía, que hemos competido mucho todo el rato, entre o en el interior de las formaciones políticas, en tiempos electorales o no electorales, en planos analógicos o digitales”. “Pero hemos tenido, por alguna razón que se me escapa, poca capacidad de cooperar ante los grandes problemas del país”.

“Tenemos un ejemplo en el Partido Popular, donde una persona de mi generación, un dirigente que se llama Pablo Casado, fue sustituido por otro señor que se llama Alberto Núñez Feijóo , 20 años mayor que él. ¿Es el primer paso de procesos parecidos en otros partidos? No lo sé. No tengo ni idea. Pero da la sensación de que esta generación empieza a ser sustituida por gente más mayor, que es un proceso que nunca ha pasado en la política nacional. Normalmente las generaciones son sucedidas por gente más joven”.

Presión 24 horas

La salud mental de los políticos y políticas es “una fantástica conversación que hemos tenido muy poco” y cree que es “una de las variables menos estudiadas y analizadas”, ha señalado en la conversación. “El nivel de presión que vivían históricamente las personas que estaban al mando de partidos políticos o en altos niveles de representación institucional era que tenían varios inputs al día”

“Ahora es todo el rato, sin parar, nunca hay descanso, no hay domingos, no hay lunes, no hay noches, no hay días”. Cree que la exposición “tan completa y total de toda su vida, todo el rato, 24 horas durante siete días a la semana” tiene que tener “sin duda algun un impacto”.Por eso cree que “carreras tan largas” como la de Silvio Berlusconi, fallecido este 12 de junio, son hoy en día “imposibles”. “Pertenecen a otro contexto tecnológico, histórico o político, y diría que geopolítico”.