En RTVE Play podemos explorar el capítulo extra En la mente del criminal, que complementa la serie documental de tres capítulos El Asesino de la baraja. En este epílogo, y tras haber desmenuzado cómo fue la investigación que llevó a cabo la policía para dar caza a un asesino en serie, la pregunta que surge es quién es Alfredo Galán y por qué hizo lo que hizo.

No hay una respuesta fácil, como apuntan los expertos en este true crime. Por eso en esta nueva entrega se analiza la figura de este asesino desde distintos puntos de vista: su propio relato de los crímenes, la huella que ha dejado en las víctimas, el peritaje psiquiátrico, la influencia de la guerra y su entorno familiar o incluso su fantasiosa retractación meses después de ser detenido y su silencio posterior.

Cuando ya se acaban de cumplir 20 años del primer asesinato, este capítulo extra ofrece distintas perspectivas y teorías, para que el espectador se acerque al perfil criminal del asesino a través del análisis de expertos. ¿Por qué alguien como Alfredo Galán se convierte en un asesino en serie?

¿Cómo elegía a las víctimas?

El propio asesino confesó y describió sus crímenes ante la policía, el juez y en varias entrevistas con el psiquiatra forense. ¿Por qué mataba? Llegó a confesar que la idea de matar a otras personas fue espontánea.

El elemento que hace más incomprensibles los asesinatos cometidos por Galán, apuntan los expertos, es probablemente la aleatoriedad a la hora de elegir a las víctimas.

Juan José Carrasco, psiquiatra forense encargado de realizar el informe psicológico de 'El asesino de la Baraja'. RTVE

En el primer caso, el del portero lo pensó solo diez minutos antes de hacerlo, “estoy sentado ante la televisión se me ocurre y ya está”. "Él no escoge a las personas porque con ninguna tiene relación de amistad, ni de confianza, ni de nada. Las elige por su propia seguridad, posiblemente para cometer los hechos y poder desaparecer”, señala en la serie Juan José Carrasco, psiquiatra forense responsable de la elaboración del informe pericial de Alfredo Galán hace ahora 20 años.

En sus charlas con él, asegura el experto, tenía capacidad suficiente para comprender que no se podía hacer lo que hizo y aún así actuó libremente. Relató los hechos como si él no hubiese sido el autor. “No se sintió nunca ni responsable y además me dijo, que él no se sentía arrepentido, ya que era consciente plenamente de lo que había hecho”, afirma Carrasco.