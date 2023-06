El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una ocasión que sirvió para que los medios de todo el mundo pusiesen el foco en qué debemos hacer para seguir protegiéndolo. Ahora bien, ‘Saber y ganar’ ha querido ir más allá y ha dedicado toda esta semana a ofrecer contenidos relacionados con la naturaleza, los animales, los agentes contaminantes y la importancia de proteger nuestro entorno. Aquí os dejamos algunas de las cosas que estamos haciendo bien para su conservación y otras en las que debemos mejorar.

Lo más destacable en el aspecto positivo

Una de las pruebas de ‘Saber y ganar’ nos dejó una buenísima noticia: la reducción del agujero de la capa de ozono. Sin la capa de ozono estaríamos expuestos a una radiación ultravioleta 70 veces mayor que la actual y se multiplicarían los casos de cáncer de piel y quemaduras solares, por no hablar de cómo afectaría a los cultivos. Las cosechas caerían en picado. Por suerte, llegamos a tiempo de solucionarlo. Hace 36 años, todos los países del mundo (algo sin precedente) ratificaron el Protocolo de Montreal para la recuperación de la capa de ozono. Y los resultados de que ha funcionado son evidentes. De hecho, se prevé que el agujero de la capa de ozono desaparezca entre 2060 y 2080.

Otro punto positivo a destacar es la concienciación que hay entre las nuevas generaciones y que se ve representada por la activista medioambiental Greta Thunberg. Su postura clara y contundente frente a la crisis climática. Se hizo conocida en todo el mundo con 16 años, cuando empezó su huelga escolar por el clima frente al Parlamento sueco que dio pie a Fridays for Future (Los viernes por el futuro), un movimiento internacional principalmente estudiantil que reclama acción contra el cambio climático.

Como buena noticia, también tenemos que resaltar el regreso del dragón azul a nuestras aguas. Hacía al menos 300 años que no se veían en el Mediterráneo. Este bello gasterópodo ama las aguas tropicales, y la subida de las temperaturas del mar ha propiciado su regreso a nuestras costas. Pese a su atractivo color, recomendamos no tocarlo porque es urticante. El pequeño dragón azul se alimenta de medusas, y almacena en su estómago las sustancias venenosas de su presa; por eso es urticante y recomendamos no tocarlos.

Tras años de negociaciones, la ONU ha logrado aprobar el Tratado Global de los Océanos. Sus 193 Estados miembros se han comprometido a proteger la biodiversidad marina más allá de las aguas territoriales de cada país. Este tratado es crucial, ya que los ecosistemas oceánicos representan el 90% de la biosfera del planeta. El océano es uno de los principales depósitos de biodiversidad del mundo, con unas 250.000 especies conocidas. Aunque se calcula que: al menos dos tercios de las especies marinas del mundo aún no han sido identificadas.